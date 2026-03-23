Чаще всего россияне увольняются из-за несоответствия зарплаты и рабочих задач

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 26% россиян увольняются, не проработав и года, из-за несоответствия зарплаты и фактических рабочих задач.
При этом уровень дохода, как правило, обсуждается и фиксируется еще на этапе найма, поэтому разочарование связано не с самой цифрой, а с тем, как она соотносится с реальной нагрузкой, условиями и ожиданиями от роли, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования платформы Dream Job.
Второе место среди причин раннего ухода — 24% — занимает отношение руководства: работники оценивают не только уровень дохода, но и насколько условия и отношение со стороны менеджмента «стоят» этих денег.
На третьем месте — карьера и развитие (15%). В 11% комментариев упоминается нагрузка и график работы — причиной ухода могут стать переработки, плавающее расписание и высокая интенсивность работы.