Чаще всего россияне увольняются из-за несоответствия зарплаты и рабочих задач

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 26% россиян увольняются, не проработав и года, из-за несоответствия зарплаты и фактических рабочих задач.

Источник: НИА Красноярск

При этом уровень дохода, как правило, обсуждается и фиксируется еще на этапе найма, поэтому разочарование связано не с самой цифрой, а с тем, как она соотносится с реальной нагрузкой, условиями и ожиданиями от роли, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования платформы Dream Job.

Второе место среди причин раннего ухода — 24% — занимает отношение руководства: работники оценивают не только уровень дохода, но и насколько условия и отношение со стороны менеджмента «стоят» этих денег.

На третьем месте — карьера и развитие (15%). В 11% комментариев упоминается нагрузка и график работы — причиной ухода могут стать переработки, плавающее расписание и высокая интенсивность работы.