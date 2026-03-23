Врач Кондрахин назвал главный предвестник инсульта

Китайская стримерша Ван Ефэй, более известная как Сестра Ван Чжа, пожаловалась во время трансляции на сильную головную боль. Тысячи зрителей увидели в прямом эфире, как она упала в обморок и вскоре умерла. Причиной трагедии стала крайне тяжелая форма инсульта — кровоизлияние в ствол мозга.
Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с aif.ru объяснил, что именно головная боль показывает, что есть проблемы, а при регулярных приступах необходимо обратиться к врачу.
«Если мы говорим про кровоизлияние в мозг, то очень мало бывает таких симптомов, которые показывают, что вот-вот произойдет катастрофа. Основным симптомом, конечно, является головная боль. Если мы говорим про аневризму, то это вообще мина замедленного действия. Человек может жить всю жизнь, ничего не замечая. Может быть, иногда головная боль, иногда неприятные ощущения, но они проходящие. То есть, тут нет такой закономерности, как у сердца. Когда сердце двигается в направлении к инфаркту, там чётко есть дорожка, то при аневризмах и вообще при заболеваниях мозга дорожки нет», — объяснил эксперт.
Врач подчеркнул, что головную боль нельзя оставлять без внимания.
«Если появились боли в голове, которые стали хроническими, то это уже указывает на неблагоприятную ситуацию, что надо срочно обращаться к врачу и решать эту этот вопрос, потому что головная боль просто так не бывает», — уточнил он.
Кондрахин обратил внимание на основной фактор риска развития инсульта — гипертоническую болезнь.
«Своевременное лечение гипертонической болезни — это один из методов контроля инсульта. При неконтролируемой гипертонии возможно резкое повышение давления, что приводит к кровоизлиянию», — резюмировал эксперт.