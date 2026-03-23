Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Священник Сеньчуков сказал, сколько дней можно скорбеть по умершему

Иеромонах Феодорит сообщил, что посещать могилы умерших родственников и знакомых можно сколько угодно.

Источник: Аргументы и факты

Через 40 дней после смерти близкого человека нужно перестать зацикливаться на скорби и вернуться к обычной жизни, сообщил в беседе с aif.ru иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков).

По словам священнослужителя, посещать могилы умерших при этом можно столько, сколько хочется.

«После 40 дня стоит не зацикливаться на своей скорби, а вернуться к обычной жизни. А родственников нужно помнить и всегда молиться за них», — пояснил Феодорит.

Священники, однако, зачастую называют и другие сроки траура, которые зависят от степени родства умершего.

Так, по родителям можно держать траур целый год, по супругам — полгода, по бабушкам, дедушкам, братьям и сестрам — тоже полгода, по дядям и тетям — три месяца.

При этом специалисты рекомендуют обратиться к психологу в том случае, если сильные страдания не утихают даже спустя полгода-год.

Ранее священник ответил, какие грехи сложнее искупить.