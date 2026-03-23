Альтернативы нет: США рассматривают возможность захвата острова Харк

Соединённые Штаты ускорили развёртывание войск на Ближнем Востоке, это может свидетельствовать о том, что Вашингтон рассматривает возможность захвата иранского острова Харк, пишет издание The Jerusalem Post.
Вашингтон не имеет альтернативы наземной операции по захвату острова, сказано в публикации. Авторы ссылаются на то, что высокопоставленные официальные лица США якобы проинформировали об этом своих израильских коллег.
«Американские военные ускорили развертывание тысяч морских пехотинцев и персонала ВМС на Ближнем Востоке», — цитирует издание одного из американских чиновников.
Напомним, президент США Дональд Трамп ранее обдумывал вопрос о захвате иранского острова Харк. Такой план обеспечит «экономический нокаут» Тегерана, однако потребует наземного развёртывания американских войск.
Ранее аналитик Юрк указал, что в Вашингтоне выбирают между жестким сценарием продолжения войны и попыткой выйти из конфликта, сохранив лицо. Это выбор между очень плохим и плохим вариантами, считает востоковед.
При этом в Тегеране заявили о «беспрецедентном» ответе в случае захвата острова Харк.