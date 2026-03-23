Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Напуганная лисица появилась в Кировском округе Омска

Жительница улицы Лукашевича пыталась вызвать специалистов для помощи дикому животному, но не смогла дозвониться ни в одну службу.

Источник: Соцсети

На улице Лукашевича в Омске местная жительница обнаружила лисицу. Как сообщают в группе «ЧП Омск», животное в стрессовом состоянии забилось в угол дома — вероятно, его загнали собаки.

Женщина пыталась обратиться за помощью в городские службы и в Минприроды, звонила по круглосуточным номерам, но так и не смогла никого дозвониться. При этом в соцсетях регулярно публикуют предупреждения о бешенстве.

Внешне лиса выглядит здоровой. Местная жительница надеется, что с наступлением темноты животное сможет вернуться в естественную среду обитания — без новых нападок собак и без вреда со стороны людей. Однако она подчеркивает: важно, чтобы лиса действительно была здорова, иначе есть риск введения карантина в районе.

Ранее мы сообщали, что карантин из-за бешенства уже введен в Марьяновском, Азовском и Омском районах области.