Напуганная лисица появилась в Кировском округе Омска

На улице Лукашевича в Омске местная жительница обнаружила лисицу. Как сообщают в группе «ЧП Омск», животное в стрессовом состоянии забилось в угол дома — вероятно, его загнали собаки.
Женщина пыталась обратиться за помощью в городские службы и в Минприроды, звонила по круглосуточным номерам, но так и не смогла никого дозвониться. При этом в соцсетях регулярно публикуют предупреждения о бешенстве.
Внешне лиса выглядит здоровой. Местная жительница надеется, что с наступлением темноты животное сможет вернуться в естественную среду обитания — без новых нападок собак и без вреда со стороны людей. Однако она подчеркивает: важно, чтобы лиса действительно была здорова, иначе есть риск введения карантина в районе.
Ранее мы сообщали, что карантин из-за бешенства уже введен в Марьяновском, Азовском и Омском районах области.