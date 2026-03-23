Омский «Иртыш» одержал первую победу в «Золоте» Второй лиги-А

Выдержав прессинг хозяев в первом тайме, омичи перевернули ход матча после перерыва. На 62-й минуте «Иртыш» вышел из-под давления и реализовал один из немногих моментов: Виталий Устинов нашёл пустое пространство и замкнул навес из левого края штрафной. Спустя восемь минут москвичи сравняли счёт, однако ближе к финальному свистку омичам вновь удалось реализовать свой шанс. На сей раз Виталий Устинов выступил в роли автора голевой: его навес замкнул Никита Жустьев, и «Иртыш» одержал первую в своей истории победу над дублем «Родины».