В аэропорту Толмачёво 23 марта отменены рейсы в Санкт-Петербург и Талакан

В аэропорту Толмачёво в Новосибирске 23 марта произошли сбои в расписании: часть рейсов отменили, ещё несколько задержали. Информация об изменениях появилась на онлайн-табло воздушной гавани.
По данным на утро, не состоялись три вылета. Отменены два рейса в Санкт-Петербург, которые должны были отправиться в 07:30 и 08:05, а также ночной рейс в Талакан с вылетом в 03:40.
С прилётами ситуация аналогичная: отменили два рейса из Санкт-Петербурга, запланированные на 06:30 и 07:05, а также самолёт из Талакана, который ожидали в 10:20.
Кроме того, задерживается прилёт рейсов из Новокузнецка и Пхукета.