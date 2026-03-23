На Столбах спасатели помогли женщине с травмой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В выходные на восточном входе национального парка «Красноярские столбы» спасатели пришли на помощь 55-летней женщине.
Она получила травму — ей требовалась срочная помощь из-за подозрения на перелом руки. Женщину доставили в травмпункт.
КГКУ «Спасатель» предупреждает, несмотря на плюсовые температуры, установившиеся в Красноярске, в скалистых районах нацпарка все еще сохраняется гололед. Требуется соблюдать меры безопасности.
Всего с начала года на Столбах специалистами было спасено 12 человек, еще 11 оказали помощь, сообщили в КГКУ.