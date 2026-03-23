Вторая ракетка мира идет дальше: Рыбакина в форме

В третьем круге казахстанка без лишней драмы разобралась с представительницей Украины Марта Костюк, занимающей 27-е место в мировом рейтинге. Матч завершился в двух сетах — 6:3, 6:4 — и стал очередным подтверждением того, что Рыбакина подходит к турниру в отличной форме.
Контроль, хладнокровие и класс.
С первых розыгрышей стало ясно: Елена настроена максимально серьезно. Она действовала спокойно, но агрессивно — именно тот стиль, который уже стал ее визитной карточкой.
Главные факторы победы:
Стабильная подача — Рыбакина уверенно держала свои геймы Реализация брейк-пойнтов — ключевые моменты были использованы без колебаний Минимум ошибок — Елена не позволила сопернице навязать свою игру.
Костюк пыталась цепляться за каждый розыгрыш, временами обостряла, но класс и мощь казахстанки сделали свое дело. Матч прошел без затяжных качелей — Рыбакина держала ситуацию под контролем практически от начала до конца.
Что дальше: неожиданный соперник.
За выход в четвертьфинал турнира Елене предстоит сыграть с австралийской теннисисткой Талия Гибсон, которая занимает 68-е место в рейтинге WTA.
На бумаге Рыбакина — явный фаворит. Но турниры такого уровня часто преподносят сюрпризы, особенно когда соперницы играют без давления.
Почему это важно.
Miami Open — это не просто очередной турнир:
один из ключевых этапов перед грунтовым сезоном важные рейтинговые очки возможность закрепиться в топе мирового тенниса.
Для Рыбакиной этот турнир — шанс:
подтвердить статус второй ракетки мира набрать уверенность перед следующими крупными стартами показать стабильность, которой так ждут от игроков элиты.
Форма, которая внушает уверенность.
Судя по игре, Елена сейчас находится в оптимальных кондициях:
мощная подача работает как часы удары с задней линии — глубоки и точны психологически — спокойна и собрана.
И самое главное — она выигрывает без лишней нервотрепки, что часто отличает чемпионов.
Если Рыбакина продолжит в том же духе, ее путь в Майами может оказаться гораздо длиннее четвертого круга. И тогда разговоры о титуле перестанут быть просто прогнозами.