Из-за отравления школьницы роллами в Хабаровске приостановили работу кафе

Роспотребнадзор в ходе проверки отобрал 8 образцов продукции. Во всех пробах роллов выявлены бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением требований СанПиН. Кроме того, проверка показала, что производственное помещение, содержится в ненадлежащем состоянии, а сотрудники, занятые в приготовлении пищи, не имеют медицинских книжек.