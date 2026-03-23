Из-за отравления школьницы роллами в Хабаровске приостановили работу кафе

Во всех отобранных Роспотребнадзором пробах роллов были выявлены бактерии группы кишечной палочки.

Источник: AmurMedia

Индустриальный районный суд г. Хабаровска рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении предприятия общественного питания, расположенного вблизи ТРЦ «Южный Парк», сообщает в МАХ (6+) пресс-служба судов Хабаровского края.

«Основанием для проведения проверки послужило обращение за медицинской помощью школьницы, которой стало плохо после употребления роллов, приобретенных в данной точке. Медиками было диагностировано отравление», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор в ходе проверки отобрал 8 образцов продукции. Во всех пробах роллов выявлены бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением требований СанПиН. Кроме того, проверка показала, что производственное помещение, содержится в ненадлежащем состоянии, а сотрудники, занятые в приготовлении пищи, не имеют медицинских книжек.

В судебном заседании защитник предприятия признал факт нарушений, пояснив, что они допущены неумышленно из-за сбоев в работе и загруженности персонала. Однако, суд пришёл к выводу, что выявленные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Деятельность предприятия была приостановлена на 90 суток.

Спустя 45 дней владелец бизнеса обратился с ходатайством о досрочном прекращении административного наказания, представив доказательства устранения нарушений. Должностным лицом Роспотребнадзора по требованию суда был проведен повторный осмотр и дано заключение об устранении нарушений. Оценив представленные доказательства, суд удовлетворил ходатайство и разрешил предприятию возобновить работу досрочно.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в регионе проводится проверка по сообщению о массовом заболевании в детском саду. В соцмедиа опубликована информация о выявлении в детском саду посёлка Заветы Ильича 12 детей с признаками кишечной инфекции. Работа группы дошкольного учреждения приостановлена по результатам эпидемиологического расследования, проведенного контролирующими органами.