В омском аэропорту на 12 часов задержан рейс в Санкт-Петербург

Самолет авиакомпании «Россия» должен был улететь из Омска рано утром, но его взлет отложен на половину суток по неизвестной причине.

Источник: Комсомольская правда

Самолет Airbus A319, который должен был увезти сегодня из Омска в Санкт-Петербург свыше 150 пассажиров, задержался в омском аэропорту на более чем 12 часов.

Огромное неудобство испытывают пассажиры рейса FV6472, который должен был улететь из Омска в Санкт-Петербург сегодня, 23 марта, в пять часов утра. По необъявленным причинам, самолет авиакомпании «Россия», задержан в омском аэропорту до 17 часов 25 минут. По предварительному итогу, задержка составляет более 12 часов. Также с нарушением графика вылетит сегодня из Омска в Казань самолет авиакомпании «Икар». Рейс ЕО760 по необъясненным причинам отложен на 2 часа — с 6:45 до 8:45.