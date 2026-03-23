В омском аэропорту на 12 часов задержан рейс в Санкт-Петербург

Огромное неудобство испытывают пассажиры рейса FV6472, который должен был улететь из Омска в Санкт-Петербург сегодня, 23 марта, в пять часов утра. По необъявленным причинам, самолет авиакомпании «Россия», задержан в омском аэропорту до 17 часов 25 минут. По предварительному итогу, задержка составляет более 12 часов. Также с нарушением графика вылетит сегодня из Омска в Казань самолет авиакомпании «Икар». Рейс ЕО760 по необъясненным причинам отложен на 2 часа — с 6:45 до 8:45.