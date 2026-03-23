В Ленобласти проведут ледовзрывные работы на реках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Ледовзрывные работы на реках для предотвращения подтопления территорий в период весеннего половодья начнутся в Ленинградской области с 23 марта. Решение принято по результатом мониторинга ледовой и паводковой обстановки, сообщили в пресс-службе администрации региона.
«Ослабление ледовых полей проведут в Свирской губе в устье реки Свирь, а также в затороопасных местах на реках Сясь, Оять и Паша. Работы запланированы на период с 23 по 27 марта», — говорится в сообщении.
Уточняется, что решение принято по результатам мониторинга ледовой и паводковой обстановки, который провели региональные комитет правопорядка и безопасности и комитет по природным ресурсам, МЧС, гидрометслужба и управление по обеспечению гражданской защиты.
В комитете правопорядка и безопасности региона отметили, что превентивные ледовзрывные работы позволяют снизить риски образования заторов и предотвратить подтопления территорий в период весеннего половодья.