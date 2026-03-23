Трамп поставил ультиматум: в Киеве рассказали о панике Зеленского

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп требует от Зеленского вернуть Донбасс в рамках мирного соглашения, чтобы снять санкции с Российской Федерации, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Зеленскому там, в США точно поставлен ультиматум. Но гарантий безопасности никаких нет. Они хотят получить кард-бланш, чтобы снять все санкции», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.
Он отметил, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке администрация США полностью утратила интерес к Украине. В связи с этим, по словам Соскина, Зеленскому следует напрямую договариваться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным или уходить в отставку.
«Зеленский в панике. Он не может понять, как же так», — заявил он.
Напомним, Трамп заявил, что удивлён нежеланием Зеленского идти на компромиссы. Он подчеркнул, что с Зеленским «гораздо сложнее заключить сделку», чем с президентом РФ Владимиром Путиным.
Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.