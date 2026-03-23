В Приморье нашли и начали спасать еще одного тюленя с высокой температурой

В бухте Сысоева нашли малыша тюлени, сейчас он находится в реабилитационном центре.

Источник: Аргументы и факты

В Приморском крае реабилитационный центр «Тюлень» пополнился новым пациентом. Тюленя из бухты Сысоева доставили с высокой температурой и вялым состоянием, при этом внешне животное выглядит не истощённым. Специалисты предполагают, что причина недомогания может быть связана с паразитарной инфекцией, как и у другого тюленя, найденного ранее.

На момент поступления у тюленя зафиксирована повышенная температура тела, что является нетипичным симптомом. Малыш находится под наблюдением ветеринаров, которые проводят необходимые обследования для установления точного диагноза.

Это уже второй случай за последнее время, когда у внешне упитанного тюленя выявляют высокую температуру без явных внешних причин.

Ранее у животного из бухты Шкотова диагностировали интоксикацию, предположительно вызванную паразитарной инфекцией. Как отмечают специалисты, ленточные черви могут вызывать повышение температуры даже при отсутствии других симптомов.