В Приморье нашли и начали спасать еще одного тюленя с высокой температурой

В Приморском крае реабилитационный центр «Тюлень» пополнился новым пациентом. Тюленя из бухты Сысоева доставили с высокой температурой и вялым состоянием, при этом внешне животное выглядит не истощённым. Специалисты предполагают, что причина недомогания может быть связана с паразитарной инфекцией, как и у другого тюленя, найденного ранее.