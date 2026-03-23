Мэр Красноярска поручил усилить ямочный ремонт дорог в городе

Мэр Красноярска Сергей Верещагин поручил дорожным службам нарастить объёмы работ по ликвидации ям на дорогах города. Своё решение он объяснил личными наблюдениями и жалобами горожан.
«Сам езжу по городу, читаю ваши комментарии и понимаю, что выполняемые объёмы нужно увеличить. Службы взяли эту задачу в работу», — написал градоначальник в соцсетях.
Чтобы не создавать пробок, ямы заделывают по ночам. Используют литой асфальт, который позволяет ремонтировать дороги даже при минусовых температурах. С начала года выбоины устранили уже на 83 участках. Только за март работы прошли на улицах Матросова, Парашютной, 40 лет Победы, Молодёжном проспекте, Енисейском тракте, Северном шоссе, Гайдашовке, Калинина, Елены Стасовой, Красрабе и других.
К комплексному ремонту дорог город приступит, когда установится тёплая погода.
