Мэр Красноярска поручил усилить ямочный ремонт дорог в городе

Чтобы не создавать пробок, ямы заделывают по ночам. Используют литой асфальт, который позволяет ремонтировать дороги даже при минусовых температурах. С начала года выбоины устранили уже на 83 участках. Только за март работы прошли на улицах Матросова, Парашютной, 40 лет Победы, Молодёжном проспекте, Енисейском тракте, Северном шоссе, Гайдашовке, Калинина, Елены Стасовой, Красрабе и других.