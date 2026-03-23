С 1 апреля в Новосибирске изменятся правила контроля скорости

С начала апреля 2026 года в Новосибирской области появятся новые правила для фиксации превышения скорости на 10−20 км/ч. Этот промежуток, который многие водители часто считали допустимым, теперь будет выделен в особую категорию для анализа и предотвращения нарушений.
Автоматическое массовое штрафование не предусмотрено — изменения нацелены на уменьшение аварийности на опасных участках: вблизи школ, пешеходных переходов и во дворах жилых домов. Именно в этих местах камеры будут более внимательно следить за водителями, которые превышают скорость в «пограничной» зоне.
Сервисы «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор» уже адаптировались к новым правилам контроля. Автомобилистов призывают отказаться от привычки превышать скорость на 10−19 км/ч и строго следовать указаниям дорожных знаков.
Татьяна Картавых