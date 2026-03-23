В центре Красноярска дворы приводят в порядок после зимы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном районе управляющие компании и ТСЖ приступили к весенней уборке дворов. Работы проходят под контролем районной администрации.
Основное внимание уделяют очистке придомовых территорий от снега и наледи, а также устранению вандальных граффити. Так, на улицах Линейной очистили пешеходные зоны до брусчатки, на Дубровинского — привели в порядок проезды, а на Чернышевского оперативно закрасили надписи.
В мэрии напомнили, что в межсезонье важно также очищать крыши от наледи, подсыпать скользкие участки и проверять состояние элементов благоустройства после схода снега.
Как отметил руководитель администрации района Дмитрий Безруких, с управляющими организациями ведется постоянное взаимодействие. В случае нарушений информация передается в надзорные органы для принятия мер.