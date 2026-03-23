Масштабная афера с миллионами и партией наркотиков раскрыта в Хабаровске

В Хабаровске сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела о масштабной афере с мошенничеством на более 10 млн рублей и сбытом наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
С марта 2023 года по апрель 2024 года 39-летний ранее судимый житель Комсомольска-на-Амуре представлялся знакомым влиятельных лиц, в том числе в правоохранительных органах, и предлагал «помощь» своим знакомым, находящимся под следствием, в обмен на деньги и имущество.
По данным следствия, злоумышленник похитил у жителя Краснодарского края 200 тыс. рублей, завладел автомобилем стоимостью более 1,4 млн рублей и квартирой в центре Хабаровска стоимостью свыше 5,7 млн рублей. Также он пытался получить земельный участок и жилой дом стоимостью около 3,5 млн рублей, обещая защиту от уголовного преследования.
Кроме того, обвиняемый незаконно сбывал наркотики: более 14 граммов масла каннабиса, свыше 12 граммов героина и около 13 граммов производного N-метилэфедрона передавались знакомой в ходе оперативного мероприятия.
Уголовное дело завершено следственной частью СУ УМВД России по Хабаровскому краю по статьям о мошенничестве, покушении на преступление и незаконном обороте наркотиков. Санкции предусматривают лишение свободы до 20 лет.
Обвиняемый находится в следственном изоляторе.