Провалившегося под лед мужчину спасли в Приморье

Сообщение о ЧП поступило от очевидца. Он увидел, что мужчина ушел под лед в акватории залива в районе села Прохладное. На место сразу выехали муниципальные спасатели. Специалисты быстро обнаружили пострадавшего и с помощью аэролодки доставили его на берег.