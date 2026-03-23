Провалившегося под лед мужчину спасли в Приморье

Спасатели вытащили пострадавшего с помощью аэролодки.

Источник: Комсомольская правда

В Надеждинском округе Приморья ночью 22 марта спасли человека, который провалился под лед в заливе Угловой. Информацию о происшествии подтвердили в региональном управлении МЧС. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Сообщение о ЧП поступило от очевидца. Он увидел, что мужчина ушел под лед в акватории залива в районе села Прохладное. На место сразу выехали муниципальные спасатели. Специалисты быстро обнаружили пострадавшего и с помощью аэролодки доставили его на берег.

«Пострадавший не получил серьезных травм и переохлаждения. Медицинская помощь ему не потребовалась. Мужчину передали родственникам», — рассказали в МЧС.

Весной выход на лед становится смертельно опасным, его прочность резко падает. Сейчас приморцам нужно избегать прогулок и рыбалки на замерзших водоемах. Работа по контролю ледовой обстановки на акваториях края продолжается.