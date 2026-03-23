Как вернуть деньги за отключённый мобильный интернет

Об этом агентству «Прайм» рассказал юрист Александр Хаминский, ссылаясь на нормы гражданского законодательства и Закон о защите прав потребителей, передает ИА DEITA.RU.
По его словам, взимание полной абонентской платы, когда услуга мобильного интернета фактически не предоставляется или работает с перебоями, является нарушением прав потребителя. Услуга считается оказанной только в том случае, если клиент получает именно то, за что он платит.
Если в тариф входит интернет-доступ, но он оказывается ограничен или недоступен, абонент вправе требовать пропорционального снижения стоимости услуги. Операторы не имеют права брать плату за сервис, который не был предоставлен, даже если причина ограничений связана с действиями государственных органов.
В таких ситуациях именно исполнитель услуги несет предпринимательский риск, а не пользователь. Для получения перерасчета можно пойти двумя путями. Первый — обратиться к оператору самостоятельно, зафиксировав неполадки и отсутствие интернета при помощи скриншотов, а затем отправить эти доказательства в службу поддержки с требованием пересмотра счета.
Однако этот способ часто оказывается затратным по времени и вызывает дополнительные трудности как для абонентов, так и для операторов, у которых из-за большого количества обращений может появиться перегрузка.
Второй, более эффективный метод — полагаться на технические возможности операторов. Современные системы связи позволяют определить, когда и где именно устройство абонента находилось в зоне с ограниченным доступом к интернету.
На основании этих данных оборудование способно автоматически фиксировать моменты, когда передача данных была недоступной, и проводить перерасчет без необходимости вмешательства клиента.
Юрист особо подчеркнул, что в таких ситуациях закон полностью защищает интересы абонента. Возврат средств за неполученную услугу — обязанность оператора, а не его добровольное проявление доброй воли.