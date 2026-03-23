Футболисты «Енисея» обыграли одного из лидеров Первой лиги

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Енисей» в выездном матче 25-го тура Первой лиги обыграл «Урал» из Екатеринбурга со счетом 4:2.
Первыми в матче на 16-й минуте забили хозяева, но «Енисей» сумел отыграться благодаря голу полузащитника Егора Иванова в концовке первого тайма. После перерыва уральцы вновь вышли вперед, однако в последние 10 минут встречи «Енисей» забил трижды — сначала Егор Иванов оформил дубль и сравнял счет, а затем голы забили Астемир Хашкулов и Александр Надольский, отмечает пресс-служба крайспорта.
После 25 игр красноярцы набирают 31 очко и располагаются на 11-м месте в турнирной таблице. В следующем туре «Енисей» на домашнем поле примет «Уфу», игра пройдет в субботу, 28 марта.