Фарм-клуб «Авангарда» проиграл «Челмету» в первом матче плей-офф ВХЛ

«Омские Крылья» проиграли челябинскому «Челмету» в первом матче серии ⅛ финала Кубка Чемпионов России по хоккею. Встреча, которая по согласованию сторон прошла в Челябинске, закончилась победой уральского клуба со счётом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0).
Исход матча решился во втором периоде. «Крылья» отличились первыми — на 31-й секунде забил Никита Аноховский — однако затем инициатива полностью перешла в руки хозяев. Уже через полминуты «Челмет» усилиями Александра Кисакова сравнял счёт, ещё спустя три минуты Руслан Агламзянов вывел челябинцев вперёд, а до комфортного перевес увеличил Захар Миць. Окончательный счёт броском в пустые ворота установил Михаил Мокин. На его счету 4 (1+3) очка, его партнёр Кисаков набрал 3 очка, к заброшенной шайбе добавив ассистентский дубль.
Счёт в серии — 1−0, впереди «Челмет». Следующая игра состоится во вторник, 24 марта, вновь в Челябинске. На лёд СКК Блинова серия переедет 27 марта — напомним, что на эту игру смогут попасть не все желающие.