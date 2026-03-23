Фарм-клуб «Авангарда» проиграл «Челмету» в первом матче плей-офф ВХЛ

Исход матча решился во втором периоде. «Крылья» отличились первыми — на 31-й секунде забил Никита Аноховский — однако затем инициатива полностью перешла в руки хозяев. Уже через полминуты «Челмет» усилиями Александра Кисакова сравнял счёт, ещё спустя три минуты Руслан Агламзянов вывел челябинцев вперёд, а до комфортного перевес увеличил Захар Миць. Окончательный счёт броском в пустые ворота установил Михаил Мокин. На его счету 4 (1+3) очка, его партнёр Кисаков набрал 3 очка, к заброшенной шайбе добавив ассистентский дубль.