В Красноярск из Китая доставили 10 тонн зараженного перца

«Западный цветочный трипс — чрезвычайно опасное (особенно для декоративных культур) насекомое, которое поражает не только листья и стебли, но и почву. В России этот вид насекомых включен в перечень карантинных объектов. Насекомое длиной около 1 мм преимущественно обитает в тепличных условиях. Стремительно размножается: при температуре + 25 градусов в течение 2−3 дней. Вредитель достаточно быстро может многократно увеличить свою популяцию, а защитные мероприятия против него осложнены его мелкими размерами и скрытым образом жизни», — рассказали в Управлении.