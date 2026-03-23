В Красноярск из Китая доставили 10 тонн зараженного перца

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне на склад временного хранения в Красноярске доставили партию в 10 тонн перца из Китая.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне на склад временного хранения в Красноярске доставили партию в 10 тонн перца из Китая.

Специалисты Управления Россельхознадзора отправили образцы овощей на исследование в лабораторию. Выяснилось, что перец заражен западным цветочным трипсом. Товар обеззаразили безопасным для человека способом и отправили на реализацию.

Предпринимателю, допустившему ввоз зараженных овощей, вынесли предостережение.

В целях предотвращения угрозы распространения карантинного объекта по решению собственника продукция прошла обеззараживание химическим способом, препаратами безопасными для человека. Лицу, ввозившему зараженную опасным вредителем продукцию, объявлено предостережение.

«Западный цветочный трипс — чрезвычайно опасное (особенно для декоративных культур) насекомое, которое поражает не только листья и стебли, но и почву. В России этот вид насекомых включен в перечень карантинных объектов. Насекомое длиной около 1 мм преимущественно обитает в тепличных условиях. Стремительно размножается: при температуре + 25 градусов в течение 2−3 дней. Вредитель достаточно быстро может многократно увеличить свою популяцию, а защитные мероприятия против него осложнены его мелкими размерами и скрытым образом жизни», — рассказали в Управлении.