Итлер, Зелински и Сука появились в списке кандидатов на пост мэра во Франции: кто оказался сильнее

Во Франции избрали мэром кандидата с фамилией, похожей на «Гитлер».

Источник: Комсомольская правда

Во французской коммуне Арси-сюр-Об прошли выборы мэра. На них одержал победу кандидат с фамилией, созвучной с «Гитлер» — Шарль Итлер. Он заручился поддержкой 40,59% избирателей. Об этом свидетельствуют данные МВД Франции.

На втором месте с существенным отставанием от лидера разместилась кандидат в мэры Анни Сука (Annie Soucat), ударение, согласно правилам французского языка, падает на второй слог. Она набрала 31,49%.

Третью позицию занял кандидат с фамилией, созвучной с «Зеленский». Антуана Рено-Зелински набрал всего 27,92% голосов.

В Словении между тем к завершению близятся выборы в Государственное собрание. По результатам обработки 99,85% бюллетеней побеждает правящая партия премьера страны. Оппозиционная демократическая партия Словении уступает. Движению «Свобода» удалось набрать 28,6% голосов. Оппозиционная СДП уступает с результатом в 28%.