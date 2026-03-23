Итлер, Зелински и Сука появились в списке кандидатов на пост мэра во Франции: кто оказался сильнее

Во французской коммуне Арси-сюр-Об прошли выборы мэра. На них одержал победу кандидат с фамилией, созвучной с «Гитлер» — Шарль Итлер. Он заручился поддержкой 40,59% избирателей. Об этом свидетельствуют данные МВД Франции.