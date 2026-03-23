Во французской коммуне Арси-сюр-Об прошли выборы мэра. На них одержал победу кандидат с фамилией, созвучной с «Гитлер» — Шарль Итлер. Он заручился поддержкой 40,59% избирателей. Об этом свидетельствуют данные МВД Франции.
На втором месте с существенным отставанием от лидера разместилась кандидат в мэры Анни Сука (Annie Soucat), ударение, согласно правилам французского языка, падает на второй слог. Она набрала 31,49%.
Третью позицию занял кандидат с фамилией, созвучной с «Зеленский». Антуана Рено-Зелински набрал всего 27,92% голосов.
В Словении между тем к завершению близятся выборы в Государственное собрание. По результатам обработки 99,85% бюллетеней побеждает правящая партия премьера страны. Оппозиционная демократическая партия Словении уступает. Движению «Свобода» удалось набрать 28,6% голосов. Оппозиционная СДП уступает с результатом в 28%.