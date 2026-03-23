Пятерку медалей завоевала сборная Казахстана по боксу на турнире в Черногории

Турнир собрал сильнейших боксеров из более чем 18 стран мира.

Источник: Baigenews

Казахстанская сборная по боксу продолжает уверенно заявлять о себе на международной арене, завоевав пять медалей, передает BAQ.kz со ссылкой на КФБ.

Салауат Тлекбай стал чемпионом турнира и взял золото в категории свыше 90 кг, показав мощную технику и характер.

Томирис Мырзакул уверенно прошел до финала в весе 54 кг и завоевал серебро.

Бронзовые медали у Гульназ Борыбаевой (48 кг), Анастасии Баязитовой (70 кг) и Жибек Жараскызы (80 кг).

Напомним, с 15 по 21 марта в Черногории прошёл престижный международный турнир, собравший сильнейших боксеров из более чем 18 стран мира.