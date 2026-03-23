Россиянам напомнили о бесплатном обследовании на семь видов рака: что для этого нужно

У граждан России есть возможность пройти семь скринингов на выявление самых распространенных видов рака в рамках диспансеризации. Об этом в интервью РИА Новости напомнил главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.
«В программу диспансеризации помимо базовых обследований включено семь скрининговых исследований, прицельно направленных именно на выявление самых распространенных видов рака», — отметил специалист.
Каприн добавил также, что пока подобного опыта нет ни в одной стране мира, и более того, все эти обследования доступны россиянам бесплатно в районной поликлинике.
Отмечается, что граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию один раз в три года. После 40 лет комплекс процедур и исследований становится ежегодным.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российские ученые будут разрабатывать модели онкологических заболеваний, чтобы создать против них персонализированные мРНК-вакцины. Речь, в том числе, идет о препаратах против рака почек, груди и поджелудочной железы.
При этом в конце прошлого года Гинцбург отмечал, что министерство здравоохранения рассмотрело документы, и в ближайшее время институты Герцена, Блохина и центр Гамалеи смогут начать производство первых персонализированных вакцин против меланомы. Микробиолог подчеркнул, что совместными усилиями пациентов уже готовы обеспечить необходимым лечением.
Эксперт подмечал, что онковакцина, которую разрабатывают в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи российского Минздрава, заставляет исчезать меланому и метастазы. Сама меланома просто рассасывается, исчезает даже метастазирование.
Генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов сообщил, что центр завершает доклинические исследования персонализированных онковакцин против глиобластомы. От этой болезни скончались, напомним, некоторые российские звезды — Жанна Фриске, Михаил Задорнов, Анастасия Заворотнюк.