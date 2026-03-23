В Хабаровском крае задержан подозреваемый в краже леса стоимостью 600 тыс

Полиция установила злоумышленника и изъяла бензопилу и автомобиль.

В Хабаровском крае, в Солнечном округе, сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя посёлка Берёзовый за незаконную рубку лесных насаждений, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 600 тысяч рублей.

По данным полиции, мужчина в марте текущего года, не имея необходимых разрешений, срубил лиственницы. Древесину он распилил на бревна и передал родственнику, который не знал о незаконном происхождении древесины.

Следственным отделом ОМВД России «Солнечный» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет.

В настоящее время у подозреваемого изъят легковой автомобиль и бензопила, а срубленная древесина помещена на ответственное хранение. В отношении мужчины избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.