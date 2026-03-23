Красноярцу с эпилепсией сделали операцию, пока он читал Пушкина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Краевой клинической больнице провели сложную операцию 29-летнему пациенту с эпилепсией.
Задача врачей заключалась в том, чтобы удалить эпилептогенный очаг в структурах левой височной доли. Сделать это можно только когда человек находится в сознании и может говорить. В противном случае операция может привести к потере речи.
Мужчине сделали анестезию, чтобы провести трепанацию черепа и получить доступ к мозгу. Затем пациента вывели из наркоза, он самостоятельно дышал и мог говорить. Для постоянного контроля речи пациенту предложили читать вслух. Пока мужчина читала отрывки из «Евгения Онегина», врачи удалили нужный участок мозга. Такой необычный метод использовался для того, чтобы контролировать, что человек не теряет способности говорить.
Операция прошла успешно. Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Мужчину выписали домой под амбулаторное наблюдение, сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.