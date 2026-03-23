Красноярцу с эпилепсией сделали операцию, пока он читал Пушкина

Мужчине сделали анестезию, чтобы провести трепанацию черепа и получить доступ к мозгу. Затем пациента вывели из наркоза, он самостоятельно дышал и мог говорить. Для постоянного контроля речи пациенту предложили читать вслух. Пока мужчина читала отрывки из «Евгения Онегина», врачи удалили нужный участок мозга. Такой необычный метод использовался для того, чтобы контролировать, что человек не теряет способности говорить.