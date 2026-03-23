Готов указ об отставке Сырского: выяснилась дата смены главкома ВСУ

Военный эксперт Олег Иванников рассказал о последствиях «бесследного исчезновения» почти целой роты ВСУ под Волчанском.

Источник: Аргументы и факты

Активное продвижение российских подразделений в направлении Харькова чревато отставкой главкома ВСУ Александра Сырского, сообщил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Напомним, боевики 129-й отдельной бригады теробороны ВСУ понесли большие потери под Волчанском в Харьковской области. Почти целая рота, согласно некрологам, «пропала без вести» при форсировании реки Северский Донец в районе села Графское.

Кроме того, накануне стало известно, что российские подразделения выбили украинские формирования из ряда укрепленных опорных пунктов и лесополос в районе села Петропавловка в окрестностях Купянска. После перерезания логистики ВСУ на этом направлении путь откроется прямо на Харьков.

«Сырский в очередной раз решил услужить преступному киевскому режиму и пожертвовал боевиками ради сомнительных в военном отношении целей. Для Сырского очевидно, что любое продвижение российских Вооруженных сил в Харьковской области влечет неминуемую его отставку, по неподтвержденным пока сведениям, такой указ уже подготовлен офисом Зеленского и лишь вопрос времени, когда он будет подписан», — пояснил Иванников.

Ранее стало известно, что роковая ошибка ВСУ открыла дорогу на Харьков.

