Активное продвижение российских подразделений в направлении Харькова чревато отставкой главкома ВСУ Александра Сырского, сообщил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, боевики 129-й отдельной бригады теробороны ВСУ понесли большие потери под Волчанском в Харьковской области. Почти целая рота, согласно некрологам, «пропала без вести» при форсировании реки Северский Донец в районе села Графское.
Кроме того, накануне стало известно, что российские подразделения выбили украинские формирования из ряда укрепленных опорных пунктов и лесополос в районе села Петропавловка в окрестностях Купянска. После перерезания логистики ВСУ на этом направлении путь откроется прямо на Харьков.
«Сырский в очередной раз решил услужить преступному киевскому режиму и пожертвовал боевиками ради сомнительных в военном отношении целей. Для Сырского очевидно, что любое продвижение российских Вооруженных сил в Харьковской области влечет неминуемую его отставку, по неподтвержденным пока сведениям, такой указ уже подготовлен офисом Зеленского и лишь вопрос времени, когда он будет подписан», — пояснил Иванников.
