Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 10 тоннах перца из Китая в Красноярске нашли опасного вредителя

Лабораторные исследования подтвердили наличие западного цветочного трипса.

Специалисты Россельхознадзора выявили карантинного вредителя в партии свежих перцев, поступившей на склад временного хранения «Агротерминал-Таможня» в Красноярске. Общий вес заражённой продукции составил 10 тонн.

Как рассказали в управлении, лабораторные исследования подтвердили наличие западного цветочного трипса. Вредитель чрезвычайно опасен, особенно для декоративных культур. В России он включён в перечень карантинных объектов.

Западный цветочный трипс — насекомое длиной около 1 мм. Стремительно размножается: при температуре +25 градусов — за 2−3 дня. Преимущественно обитает в тепличных условиях. Защитные мероприятия осложнены его мелкими размерами и скрытым образом жизни.

По решению собственника продукция прошла химическое обеззараживание препаратами, безопасными для человека. Ввозившему груз предпринимателю объявлено предостережение.

