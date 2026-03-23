В 10 тоннах перца из Китая в Красноярске нашли опасного вредителя

Специалисты Россельхознадзора выявили карантинного вредителя в партии свежих перцев, поступившей на склад временного хранения «Агротерминал-Таможня» в Красноярске. Общий вес заражённой продукции составил 10 тонн.
Как рассказали в управлении, лабораторные исследования подтвердили наличие западного цветочного трипса. Вредитель чрезвычайно опасен, особенно для декоративных культур. В России он включён в перечень карантинных объектов.
Западный цветочный трипс — насекомое длиной около 1 мм. Стремительно размножается: при температуре +25 градусов — за 2−3 дня. Преимущественно обитает в тепличных условиях. Защитные мероприятия осложнены его мелкими размерами и скрытым образом жизни.
По решению собственника продукция прошла химическое обеззараживание препаратами, безопасными для человека. Ввозившему груз предпринимателю объявлено предостережение.
Ранее мы сообщали, что в красноярском «Роевом ручье» открыли купальный сезон для белых медведей.