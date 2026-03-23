Боец из Хабаровского края под огнём спас восемь раненых товарищей

Военнослужащий вывел бойцов с поля боя под ударами дронов и артиллерии.

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, спас жизни восьми сослуживцев в ходе боевой задачи, — сообщает пресс-служба ВВО.

Руслан Залибеков действовал в составе эвакуационной группы и вывозил раненых с поля боя. Работа проходила под непрерывным воздействием FPV-дронов и интенсивным миномётно-артиллерийским обстрелом. Несмотря на угрозу для жизни, он не покинул позиции и продолжил выполнение задачи.

Военнослужащий оказал первую помощь восьми раненым бойцам, после чего организовал их эвакуацию в безопасный район, где они были переданы медикам.

За проявленные мужество и самоотверженность Руслан Залибеков награждён медалью «За спасение погибавших».