Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, какие инфекции переносят клещи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. От укуса клеща человеку могут передаваться клещевой вирусный энцефалит, крымская геморрагическая лихорадка, иксодовые клещевые боррелиозы и другие инфекции.

Источник: НИА Красноярск

Об этом рассказала РИА новости руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура: «Клещевой вирусный энцефалит, крымская геморрагическая лихорадка, омская геморрагическая лихорадка, иксодовые клещевые боррелиозы, туляремия, клещевые риккетсиозы, в частности североазиатский клещевые риккетсиоз (сибирский клещевой тиф), и другие риккетсиозные группы клещевой пятнистой лихорадки, гранулоцитарный анаплазмоз человека, лихорадка Ку и другие инфекции».

При этом вирус клещевого энцефалита можно получить и без укуса клеща — при употреблении сырого молока или молочных продуктов, не прошедших термическую обработку.

Напомним, в Красноярском крае почти все территории являются эндемичными по заболеваниям, передающимся клещами. Основными переносчиками являются иксодовые клещи: 2,5−3% заражены вирусом клещевого энцефалита, а около 30% — возбудителем болезни Лайма.

Самой эффективной профилактикой клещевого энцефалита является вакцинация.