Россиянам рассказали, какие инфекции переносят клещи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. От укуса клеща человеку могут передаваться клещевой вирусный энцефалит, крымская геморрагическая лихорадка, иксодовые клещевые боррелиозы и другие инфекции.
Об этом рассказала РИА новости руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура: «Клещевой вирусный энцефалит, крымская геморрагическая лихорадка, омская геморрагическая лихорадка, иксодовые клещевые боррелиозы, туляремия, клещевые риккетсиозы, в частности североазиатский клещевые риккетсиоз (сибирский клещевой тиф), и другие риккетсиозные группы клещевой пятнистой лихорадки, гранулоцитарный анаплазмоз человека, лихорадка Ку и другие инфекции».
При этом вирус клещевого энцефалита можно получить и без укуса клеща — при употреблении сырого молока или молочных продуктов, не прошедших термическую обработку.
Напомним, в Красноярском крае почти все территории являются эндемичными по заболеваниям, передающимся клещами. Основными переносчиками являются иксодовые клещи: 2,5−3% заражены вирусом клещевого энцефалита, а около 30% — возбудителем болезни Лайма.
Самой эффективной профилактикой клещевого энцефалита является вакцинация.