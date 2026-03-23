Биолог рассказал, как самостоятельно избавиться от клеща

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Если медицинская помощь в случае укуса клеща недоступна, извлечь насекомое можно самостоятельно с помощью пинцета и обеззараживающего средства, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
«Его необходимо как можно быстрее извлечь. Для этого вам понадобятся обеззараживающее средство или спиртовая салфетка и пинцет. Насекомое требуется аккуратно “выкрутить” из места укуса, не задевая брюшко. Важно извлечь клеща полностью, иначе оставшиеся части могут привести к дальнейшему нагноению», — сказал Федоров.
Ученый отметил, что самостоятельно извлекать насекомое стоит только в случаях, когда ближайшее медицинское учреждение находится в нескольких часах пути.
«Лучшим выходом будет сразу обратиться к медикам. Они уберут клеща с тела правильно, проведут профилактику места укуса и исследуют паразита на наличие инфекций», — добавил он.