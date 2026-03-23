Врач Кондрахин объяснил, на что указывает головная боль у мужчин

В отличие от женщин, мужчины практически не страдают от головной боли. Как объяснил aif.ru терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, это связано с физиологическими особенностями.
«Мужчина головной болью не страдает в виду особенности строения головного мозга, сосудов и гормонального фона. Головная боль у мужчин — это 100-процентный сигнал обращаться в больницу и проверять голову», — отметил эксперт.
Кондрахин пояснил, что у женщин головная боль допустима, но игнорировать ее приступы нельзя.
«У женщин головная боль допустима, но если она становится давящей, постоянно присутствующей, это уже повод для лечения», — уточнил он.
Врач подчеркнул, что необходимо обращать внимание на любые состояния, связанные с головой.
«Любые состояния, связанные с головой, которые начинают нарастать, будь то мелькание мушек, выраженные головокружения, которые то появляются, то проходят, являются неврологической симптоматикой и поводом обратиться к врачу. Нельзя считать, что головная боль, головокружения не представляют опасности. Нет дыма без огня, это могут быть симптомы серьезного заболевания», — сказал эксперт.
Ранее Кондрахин объяснил, что резкая, сильная головная боль является основным симптомом инсульта. Он отметил, какие меры профилактики могут защитить от мозговой катастрофы.