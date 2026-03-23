В Биробиджане возбуждено дело о мошенничестве под видом заработка в сети

В Биробиджане возбуждено дело о мошенничестве под видом заработка в сети.

Источник: Комсомольская правда

В дежурную часть МО МВД России «Биробиджанский» обратился 72-летний местный житель, ставший жертвой дистанционных мошенников. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Потерпевший сообщил, что в мессенджере получил предложение о заработке на инвестициях. По указанию неизвестных мужчина скачал сомнительное приложение, где ввел персональные данные и реквизиты банковской карты.

Позже под диктовку злоумышленников пенсионер начал пополнять баланс своего и сторонних абонентских номеров якобы для активации счета. Общая сумма переводов составила 83 тысячи рублей. Осознав, что стал жертвой обмана, гражданин обратился в правоохранительные органы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ведется следствие.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru