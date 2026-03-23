В Биробиджане возбуждено дело о мошенничестве под видом заработка в сети.

В дежурную часть МО МВД России «Биробиджанский» обратился 72-летний местный житель, ставший жертвой дистанционных мошенников. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Потерпевший сообщил, что в мессенджере получил предложение о заработке на инвестициях. По указанию неизвестных мужчина скачал сомнительное приложение, где ввел персональные данные и реквизиты банковской карты.
Позже под диктовку злоумышленников пенсионер начал пополнять баланс своего и сторонних абонентских номеров якобы для активации счета. Общая сумма переводов составила 83 тысячи рублей. Осознав, что стал жертвой обмана, гражданин обратился в правоохранительные органы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ведется следствие.
