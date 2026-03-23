CBS: в упаковках кукол Барби в американском магазине обнаружили наркотики

Наркотики были найдены в упаковках кукол Барби, которые продавались в сети дисконтных магазинов в американском штате Миссури, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на полицейских.
Служба безопасности компании заметила в коробках подозрительное порошкообразное вещество. После этого организация обратилась в полицию. Правоохранительные органы подтвердили, что речь идёт о наркотиках.
Запрещённые вещества находились внутри задней упаковки кукол и были прикреплены к поверхности скотчем. Магазин успел продать пять Барби. При этом удалось найти четыре реализованных куклы. Поиски ещё одной игрушки продолжаются.
В полиции отметили, что оснований того, что коробки с наркотиками попали в другие магазины, нет.
Напомним, в апреле 2025 года таможенники в Псковской области нашли у пассажирки из Латвии наркотики, которые она пыталась провезти через границу в детских игрушках. В сумке 43-летней женщины находились детская кукла и обезьянка, внутри которых были спрятаны запрещённые вещества весом около 600 граммов. Подозрительный багаж проверили с помощью служебной собаки.