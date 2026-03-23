CBS: в упаковках кукол Барби в американском магазине обнаружили наркотики

Напомним, в апреле 2025 года таможенники в Псковской области нашли у пассажирки из Латвии наркотики, которые она пыталась провезти через границу в детских игрушках. В сумке 43-летней женщины находились детская кукла и обезьянка, внутри которых были спрятаны запрещённые вещества весом около 600 граммов. Подозрительный багаж проверили с помощью служебной собаки.