Киберэксперт Раевский назвал рабочую замену Telegram

В работе мессенджера Telegram наблюдаются сбои на фоне постепенной блокировки из-за нарушений российского законодательства. Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в беседе с aif.ru рассказал, какое популярное приложение можно выбрать в качестве альтернативы.
Напомним, блокировка Telegram в России началась в феврале 2026 года. 10 февраля Роскомнадзор официально подтвердил, что начал замедлять работу мессенджера для пользователей по всей стране.
«Сейчас не стоит вопрос так, что вообще негде общаться. Тот же самый мессенджер Max вполне позволяет вести переписку, там есть групповые чаты, можно создавать свои каналы, звонить и многое другое. Там пока нет некоторых функций, например, нет возможности оставлять комментарии к постам. Но тех же функций нет и у других альтернативных мессенджеров», — пояснил Раевский.
Эксперт прокомментировал и мессенджер Imo, который некоторые пользователи выбрали в качестве замены Telegram. Раевский, однако, отметил, что у него возникли проблемы с приложением еще на этапе регистрации.
