Новосибирец лишился легковушки за повторное пьяное вождение

Жителя Новосибирской области осудили за повторное пьяное вождение. Он получил 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, его на 2 года лишили водительского удостоверения, а также у него конфисковали автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Как установили правоохранители, мужчина, ранее который уже был привлечен к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения, 31 июля прошлого года вновь сел за руль пьяным. На своем автомобиле ВАЗ 21099 он передвигался по рабочему поселку Чаны и попал в ДТП.
— Факт правонарушения был зафиксирован прибывшими на место происшествия сотрудниками ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по Чановскому району, — добавили в пресс-службе.