Новосибирец лишился легковушки за повторное пьяное вождение

Жителя Новосибирской области осудили за повторное пьяное вождение. Он получил 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, его на 2 года лишили водительского удостоверения, а также у него конфисковали автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.