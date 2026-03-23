В Ростовской области произошло возгорание на мусорном полигоне

На полигоне твердых коммунальных отходов в станице Багаевской Ростовской области произошло возгорание. О ситуации сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная.
По данным ведомства, очаг возгорания площадью около 50 квадратных метров был обнаружен на полигоне, расположенном в трех километрах восточнее станицы. Открытое горение оперативно ликвидировали.
В настоящее время ООО «Экоград-Н» проводит пересыпку участка тления грунтом. К работам привлечены семь единиц специализированной техники: бульдозер, экскаваторы, погрузчики и самосвалы.
Полностью завершить работы планируется к 25 марта.