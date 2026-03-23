В Новосибирске построят школу на 1100 мест

Школа будет четырехэтажной, ее площадь — более 20-ти тысяч квадратных метров. Об этом в своем канале в мессенджере МАХ рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Он пояснил что здание спроектировано спроектировано с учетом разделения возрастных групп: для начальных классов и старшего звена предусмотрены автономные блоки. Школа будет включать актовый зал на 540 зрителей, несколько спортивных залов, специализированные мастерские, студии и современный медицинский блок.