В Хабаровске водитель лишился свободы после гибели пешехода

Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор 67-летнему местному жителю по ч. 3 ст. 264 УК РФ за ДТП с летальным исходом, — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Установлено, что утром 15 декабря 2025 года мужчина за рулём «Тойота Королла Аксио» нарушил правила дорожного движения и сбил пешехода на нерегулируемом переходе. Пострадавший получил тяжёлые травмы и скончался 24 декабря, несмотря на медицинскую помощь.
Суд признал водителя виновным: ему назначен 1 год 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, лишение права управления на 2 года 6 месяцев и обязательная выплата 1 млн рублей родственникам погибшего в качестве компенсации морального вреда.
Реакция властей и строгое наказание подчёркивают внимание Хабаровска к безопасности на дорогах и ответственности водителей.