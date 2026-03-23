Сомнолог Кудинов назвал три причины пробуждения среди ночи

Ночной сон может прерваться внезапно по ряду причин. Три основные из них назвал в беседе с aif.ru член общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов» врач-сомнолог Павел Кудинов.
«Для пробуждение среди ночи есть три основных причины. Во-первых, это депрессия. Это состояние обычно приводит к нарушению поддержания сна, то есть человек просыпается и во второй раз ему тяжело заснуть. Иногда такое ночное пробуждение может стать первым и даже единственным признаком депрессии», — сказал он.
Второй причиной, по словам сомнолога, могут стать тревожные расстройства.
«В этом случае, с одной стороны, бывает тяжело заснуть, но при пробуждении посреди ночи проблемы в засыпании нет. Просто человек проснулся, перевернулся с боку на бок и заснул повторно», — объяснил эксперт.
Кудинов обратил внимание, что наиболее серьезной причиной ночного пробуждения является апноэ — остановка дыхания во сне.
«При апноэ часто бывает пробуждение либо с чувством удушья либо, что достаточно характерно, с целью мочеиспускания, то человек просыпается с полным мочевым пузырём до трех и больше раз за ночь. Если такая проблема есть, то это точно нужно идти к сомнологу, потому что апноэ может стать причиной инфарктов, инсультов, внезапной смерти во сне», — добавил он.