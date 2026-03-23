Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцам рассказали о секретах профилактики туберкулеза

80% россиян — носители микобактерий туберкулеза.

Источник: Время

Туберкулез ежегодно уносит до 1 млн жизней по всему миру. По данным ВОЗ, Россия остается в числе стран с высоким уровнем заболеваемости, поэтому контроль за инфекцией обязателен как для медиков, так и для населения. О мерах по снижению заболеваемости рассказала замглавврача Нижегородского областного клинического противотуберкулезного диспансера Наталья Бородина.

— Какие основные факторы риска и лидирующие формы туберкулеза?

— Главный источник заражения — больные, выделяющие микобактерии с мокротой. При кашле, чихании, смехе или разговоре эти частицы распространяются в воздухе на 15 метров и проникают в легкие при вдохе. Риск растет при ослабленном иммунитете, например, из-за хронического бронхита у курильщиков или других воспалений.

— Какие формы туберкулеза преобладают сегодня?

— Лидер — туберкулез легких: среди впервые выявленных случаев органы дыхания поражены в 95%, внелегочные формы — в 4%. У мужчин чаще кости и суставы, у женщин — мочеполовая система.

— Как организовано лечение и учет пациентов?

— При подозрении на туберкулез проводят рентген грудной клетки (в двух проекциях, томографию), анализ крови, трехкратную микроскопию мокроты на микобактерии и пробу Манту. Участковый врач направляет на полный курс терапии, после чего пациент два года под диспансерным наблюдением.

— Какие новинки в диагностике?

— Фтизиатрия различает выявление и диагностику. Выявление — приоритет, и флюорография повышает его эффективность в 2−3 раза. Диагностика сочетает неинвазивные (КТ, УЗИ) и инвазивные методы (видеоторакоскопия), подтверждая диагноз у 95% пациентов за считанные дни.

— Что посоветовать нижегородцам для профилактики?

— 80% россиян — носители микобактерий туберкулеза, но риск активной болезни высок только первые два года после заражения. В 95% случаев бактерии «засыпают» навсегда. Защитить себя просто: следите за здоровьем.

— Как предотвратить развитие болезни?

— Регулярная флюорография — ключ к раннему выявлению, особенно в диспансеризации. При боли в груди, кашле с мокротой, температуре или ночной потливости срочно необходимо обследование. Один больной заражает до 10 человек в год, нагружая бюджет. Туберкулез предотвратим и излечим — российские протоколы строже, чем во многих странах.