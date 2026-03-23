Нижегородцам рассказали о секретах профилактики туберкулеза

Туберкулез ежегодно уносит до 1 млн жизней по всему миру. По данным ВОЗ, Россия остается в числе стран с высоким уровнем заболеваемости, поэтому контроль за инфекцией обязателен как для медиков, так и для населения. О мерах по снижению заболеваемости рассказала замглавврача Нижегородского областного клинического противотуберкулезного диспансера Наталья Бородина.
— Какие основные факторы риска и лидирующие формы туберкулеза?
— Главный источник заражения — больные, выделяющие микобактерии с мокротой. При кашле, чихании, смехе или разговоре эти частицы распространяются в воздухе на 15 метров и проникают в легкие при вдохе. Риск растет при ослабленном иммунитете, например, из-за хронического бронхита у курильщиков или других воспалений.
— Какие формы туберкулеза преобладают сегодня?
— Лидер — туберкулез легких: среди впервые выявленных случаев органы дыхания поражены в 95%, внелегочные формы — в 4%. У мужчин чаще кости и суставы, у женщин — мочеполовая система.
— Как организовано лечение и учет пациентов?
— При подозрении на туберкулез проводят рентген грудной клетки (в двух проекциях, томографию), анализ крови, трехкратную микроскопию мокроты на микобактерии и пробу Манту. Участковый врач направляет на полный курс терапии, после чего пациент два года под диспансерным наблюдением.
— Какие новинки в диагностике?
— Фтизиатрия различает выявление и диагностику. Выявление — приоритет, и флюорография повышает его эффективность в 2−3 раза. Диагностика сочетает неинвазивные (КТ, УЗИ) и инвазивные методы (видеоторакоскопия), подтверждая диагноз у 95% пациентов за считанные дни.
— Что посоветовать нижегородцам для профилактики?
— 80% россиян — носители микобактерий туберкулеза, но риск активной болезни высок только первые два года после заражения. В 95% случаев бактерии «засыпают» навсегда. Защитить себя просто: следите за здоровьем.
— Как предотвратить развитие болезни?
— Регулярная флюорография — ключ к раннему выявлению, особенно в диспансеризации. При боли в груди, кашле с мокротой, температуре или ночной потливости срочно необходимо обследование. Один больной заражает до 10 человек в год, нагружая бюджет. Туберкулез предотвратим и излечим — российские протоколы строже, чем во многих странах.