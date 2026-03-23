В России будут маркировать книги Ремарка, Сартра и Стейнбека

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Романы «Гэм» Эриха Марии Ремарка и «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека, переведенные после 1990 года, будут маркировать в России согласно закону против пропаганды наркотиков, следует из Отраслевого перечня, с которым ознакомилось РИА Новости.
С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. На сайте Российского книжного союза (РКС) был опубликован отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. Он был создан издателями для саморегулирования отрасли, чтобы минимизировать риски применения штрафов и выработать единую правоприменительную практику.
В перечне оказались не только современные произведения, среди которых книги российских писателей Виктора Пелевина и Сергея Лукьяненко, а также Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками, но и переводы классической литературы, которые были опубликованы после 1 августа 1990 года.
«Классика, вышедшая в свет до 1 августа 1990 года, как и ее переводы, выпущенные до этой даты, под действие закона не попадает. Однако современные переводы зарубежной классики, вышедшие после 1990 года, где упоминаются наркотики, по мнению отраслевых экспертов, попадают однозначно и требуют маркировки», — пояснила РИА Новости председатель Комитета Российского книжного союза (РКС) по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина.
Так, например, роман Ремарка «Гэм» издательства АСТ попал под условия маркировки потому, что был переведен с немецкого Н. Федоровой в 2017 году, как и роман Стейнбека «К востоку от Эдема». Переводы рассказов Жана-Поля Сартра из сборника «Тошнота. Стена. Слова. Ставок больше нет» были сделаны с 2014 по 2019 годы.
Ранее Минцифры России утвердило порядок маркировки произведений художественной литературы, содержащих «оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла» наркотических и психотропных веществ. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания. Для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допускается оповещение о наличии запрещенной информации специальной наклейкой. Кроме того, упоминание наркотических средств или психотропных веществ в книгах возможно только для аудитории 18+, что также должно быть отражено в маркировке.
Вместе с тем Минцифры России утвердило перечень литературных произведений, подлежащей маркировке, без указания конкретных названий и авторов: в перечне отмечено, что маркировке подлежат произведения литературы, обнародованные с 1 августа 1990 года и содержащие «оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла» информацию о наркотических средствах и психотропных веществах.