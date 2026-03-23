Ростовстат: где на Дону самые дорогие продукты, а где выгодно покупать

Ростовстат опубликовал данные о потребительских ценах в Ростовской области по состоянию на 16 марта 2026 года. Аналитики сравнили стоимость продуктов в Ростове-на-Дону со средними показателями по региону, а также провели параллели с другими городами.
В донской столице выше, чем в среднем по области, оказались цены на говядину — 697,57 рубля за кг (по региону — 695,25); сливочное масло — 1077,63 рубля (по региону — 1075,07); куриные яйца — 109,03 рубля за десяток (по региону — 105,67).
При этом в Ростове выгоднее покупать свинину — 399,12 рубля за кг (по региону — 420,89); сахар — 61,99 рубля (по региону — 64,62); пшеничную муку — 48,48 рубля (по региону — 51,64).
Если сравнивать с городами области, то в Таганроге говядина (736,75 рубля) и свинина (443,52 рубля) дороже, чем в Ростове, зато сливочное масло (1062,81 рубля) и яйца (107,72 рубля) дешевле.
Волгодонск стал лидером по дороговизне сливочного масла — 1191,08 рубля за кг. Однако яйца там самые доступные в регионе — всего 90,12 рубля за десяток.
В Сальске картофель (56,46 рубля) и лук (58,91 рубля) стоят чуть дороже, чем в Ростове. А в Миллерово можно купить ржаной хлеб по 84,54 рубля — почти на 17 рублей дешевле, чем в областном центре.