В Приангарье растет заболеваемость ОРВИ — за неделю выявлено 16 тысяч случаев

IrkutskMedia, 23 марта. В Иркутской области за минувшую неделю зарегистрировано 16069 случаев заболевания ОРВИ. Диагноз грипп лабораторно подтвержден у 16 человек. Показатель заболеваемости в целом по области находится ниже эпидемического порога на 43,2%, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.