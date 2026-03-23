В Приангарье растет заболеваемость ОРВИ — за неделю выявлено 16 тысяч случаев

Диагноз грипп лабораторно подтвержден у 16 человек.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 23 марта. В Иркутской области за минувшую неделю зарегистрировано 16069 случаев заболевания ОРВИ. Диагноз грипп лабораторно подтвержден у 16 человек. Показатель заболеваемости в целом по области находится ниже эпидемического порога на 43,2%, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Врачи рекомендуют не забывать о простых мерах профилактики: носить маску в общественных местах, мыть руки и пользоваться антисептиком, регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку, вести здоровый образ жизни, а при первых симптомах заболевания обращаться за медицинской помощью.

Ранее агентство сообщало, что с 16 по 22 марта зарегистрировано 14243 случаев заболевания ОРВИ. Диагноз грипп лабораторно подтвержден у 12 человек.