Андрей Травников проверил ликвидацию вспышки пастереллеза в Ордынском районе

Глава региона сообщил, что распространение инфекции удалось приостановить — новые случаи пастереллеза не фиксируются уже 17 дней. На данный момент активные карантинные мероприятия продолжаются в трех населенных пунктах Ордынского и Карасукского районов.
Для поддержки пострадавших владельцев ЛПХ правительство региона разработало комплексный пакет мер. Он включает прямые компенсации за изъятый скот, ежемесячные выплаты на каждого члена семьи в течение 9 месяцев для возмещения доходов, а также субсидии до 50% на покупку нового поголовья.
Губернатор подчеркнул, что карантин будет снят только после полной дезинфекции территорий, а социальные проекты в пострадавших селах, включая ремонт школы в Козихе, будут реализованы в приоритетном порядке.