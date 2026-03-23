Андрей Травников проверил ликвидацию вспышки пастереллеза в Ордынском районе

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил село Козиха, ставшее одним из очагов опасного заболевания скота.

Источник: Аргументы и факты

Глава региона сообщил, что распространение инфекции удалось приостановить — новые случаи пастереллеза не фиксируются уже 17 дней. На данный момент активные карантинные мероприятия продолжаются в трех населенных пунктах Ордынского и Карасукского районов.

Для поддержки пострадавших владельцев ЛПХ правительство региона разработало комплексный пакет мер. Он включает прямые компенсации за изъятый скот, ежемесячные выплаты на каждого члена семьи в течение 9 месяцев для возмещения доходов, а также субсидии до 50% на покупку нового поголовья.

Губернатор подчеркнул, что карантин будет снят только после полной дезинфекции территорий, а социальные проекты в пострадавших селах, включая ремонт школы в Козихе, будут реализованы в приоритетном порядке.