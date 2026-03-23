Несколько человек пострадали в ДТП в Свердловском районе Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вечером 22 марта в Свердловском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вечером 22 марта в Свердловском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля Lada, выполняя левый поворот на ул. Свердловская, дом № 6А, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Hyundai, которым управлял 35-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали пассажиры обеих машин, их доставили в медицинское учреждение для обследования.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщили в ведомстве.

