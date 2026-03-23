40% российских школьниц перегружены учебой и мало отдыхают

Около 40% учениц средней школы в России сталкиваются с высокой учебной нагрузкой при дефиците свободного времени. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ.
Согласно данным работы, это крупнейшая группа среди девочек. Еще 27% школьниц имеют противоположный баланс — меньше учебы и больше свободного времени. У 20% опрошенных объемы учебной и свободной занятости остаются высокими одновременно. Минимальная доля — 13% — приходится на тех, у кого и учебной нагрузки, и свободного времени немного.
У мальчиков распределение отличается. Наиболее многочисленной оказалась группа с низкой учебной нагрузкой и большим количеством свободного времени — 34%. Еще 31% школьников попали в категорию с высокой учебной занятостью и дефицитом досуга. Около 20% имеют одновременно высокий объем учебы и свободного времени, а 15% — низкие показатели по обоим параметрам.
Исследование также фиксирует связь между нагрузкой и успеваемостью. Ученики, у которых больше учебного времени и меньше свободного, в среднем демонстрируют более высокие школьные оценки.
