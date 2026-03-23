Военные РФ сорвали подвоз боеприпасов солдатам ВСУ в Сумской области

Российские военнослужащие сорвали подвоз боеприпасов на позиции Вооружённых сил Украины в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли операторы ударных беспилотных летательных аппаратов российской группировки войск «Север».
«Расчёты ударных БПЛА группировки войск “Север” точными попаданиями в уязвимые места уничтожили наземные робототехнические комплексы, с помощью которых противник попытался осуществить доставку боеприпасов на передовые позиции. Кроме того, противник попытался подвезти боеприпасы и имущество на автомобильной технике, но операторы группировки “Север” засекли движение и уничтожили автомобильную технику на подъездах к позициям», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что действия ударных беспилотников группировки войск «Север» «сделали практически невозможным подвоз материально-технических средств и боеприпасов» украинских войск на сумском направлении.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.