Военные РФ сорвали подвоз боеприпасов солдатам ВСУ в Сумской области

Российские военнослужащие сорвали подвоз боеприпасов на позиции украинских войск в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие сорвали подвоз боеприпасов на позиции Вооружённых сил Украины в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.

Удар нанесли операторы ударных беспилотных летательных аппаратов российской группировки войск «Север».

«Расчёты ударных БПЛА группировки войск “Север” точными попаданиями в уязвимые места уничтожили наземные робототехнические комплексы, с помощью которых противник попытался осуществить доставку боеприпасов на передовые позиции. Кроме того, противник попытался подвезти боеприпасы и имущество на автомобильной технике, но операторы группировки “Север” засекли движение и уничтожили автомобильную технику на подъездах к позициям», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что действия ударных беспилотников группировки войск «Север» «сделали практически невозможным подвоз материально-технических средств и боеприпасов» украинских войск на сумском направлении.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

